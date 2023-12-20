Российский обстрел спровоцировал пожар в учебном заведении Херсонской области

Из-за очередного обстрела российских оккупационных войск загорелось одно из учебных заведений в Белозерской ОТГ Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



«Событие произошло в полночь в Белозерской ОТГ в результате попадания вражеского снаряда. Огонь охватил комнаты в помещении», — заявили в своем отчете сотрудники ГСЧС.



Спасателям удалось полностью потушить пожар. Напомним, ночью в результате атаки РФ пострадали четверо маленьких херсонцев, 13-летняя девочка получила осколочное ранение ноги еще троим пришлось посетить медучреждение.