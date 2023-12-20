Російський обстріл спровокував пожежу у навчальному закладі Херсонської області

Через черговий обстріл російських окупаційних військ спалахнув один із навчальних закладів у Білозерській ОТГ Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.



«Подія сталася опівночі у Білозерській ОТГ внаслідок влучення ворожого снаряда. Вогонь охопив кімнати у приміщенні», - заявили у своєму звіті співробітники ДСНС.



Рятувальникам вдалося повністю загасити пожежу. Нагадаємо, вночі в результаті атаки РФ постраждали четверо маленьких херсонців, 13-річна дівчинка отримала осколкове поранення ноги ще трьом довелося відвідати медустанову.