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Російський обстріл спровокував пожежу у навчальному закладі Херсонської області

20 грудня 2023, 16:44

Російський обстріл спровокував пожежу у навчальному закладі Херсонської області

Через черговий обстріл російських окупаційних військ спалахнув один із навчальних закладів у Білозерській ОТГ Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

«Подія сталася опівночі у Білозерській ОТГ внаслідок влучення ворожого снаряда. Вогонь охопив кімнати у приміщенні», - заявили у своєму звіті співробітники ДСНС.

Рятувальникам вдалося повністю загасити пожежу. Нагадаємо, вночі в результаті атаки РФ постраждали четверо маленьких херсонців, 13-річна дівчинка отримала осколкове поранення ноги ще трьом довелося відвідати медустанову.

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