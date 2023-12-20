В Крынках технику РФ уничтожают FPV дроны: горят танки, грузовики и личный состав оккупантов

Результат атаки FPV-дрона по танку россиян. Фото: Telegram

В поселке Крынки Херсонской области подразделение «Птахи Мадяра» наносят удары FPV-дронами по технике оккупантов, уничтожая танки, грузовики и личный состав. Видео опубликовал командир подразделения аэроразведки в Youtube.



Атакуя технику россиян, украинские дроны не дают выбить морскую пехоту с левого берега Херсонской области, которая наносит серьезные потери армии РФ.



Только за последние дни, с помощью FPV-камикадзе были уничтожены российские танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, а также автомобили и микроавтобусы. Операции проводились южнее села Крынки.



Ранее в этом поселке подразделением 37-й отдельной бригады морской пехоты был поражен модернизированный российский танк Т-90М.



Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский также признал пользу от FPV-дронов и на вчерашней пресс-конференции заявил о производстве миллиона «птичек» в следующем году.