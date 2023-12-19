Миллион дронов: основные тезисы с пресс-конференции Зеленского

Во вторник, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая собрала около 200 журналистов.
Основные тезисы с пресс-конференции Зеленского.
- Военные просят мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек;
- США нас не предадут, и будет исполнено то, о чем мы договорились;
- Никто не знает ответа, закончится ли война в 2024 году;
- Нас не приглашают в НАТО;
- Мы не признаем оккупированные территории – русскими;
- Стратегия войны не изменится - границы 1991 года - это наши территории;
- С Залужным у меня рабочие отношения, он должен отвечать за результат на поле боя;
- Один воин – это шесть гражданских, уплачивающих налоги;
- Миллион дронов в следующем году мы сделаем.
- Закон о мобилизации женщин не подпишу;
- На сегодняшний день вопрос о переговорах с РФ не стоит, я не вижу там таких намерений.