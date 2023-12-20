У Кринках техніку РФ знищують FPV дрони: горять танки, вантажівки та особовий склад окупантів

Результат атаки FPV-дрона по танку росіян. Фото: Telegram

У селищі Кринки Херсонської області підрозділ «Птахи Мадяра» завдають ударів FPV-дронами по техніці окупантів, знищуючи танки, вантажівки та особовий склад. Відео опублікував командир підрозділу аеророзвідки у Youtube.



Атакуючи техніку росіян, українські дрони не дають вибити морську піхоту з лівого берега Херсонської області, яка завдає серйозних втрат армії РФ.



Тільки за останні дні, за допомогою FPV-камікадзе було знищено російські танки Т-80БВМ та Т-72Б3М, а також автомобілі та мікроавтобуси. Операції проводилися на південь від села Кринки.



Раніше у цьому селищі підрозділом 37-ї окремої бригади морської піхоти було вражено модернізований російський танк Т-90М.



Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський також визнав користь від FPV-дронів і на вчорашній пресконференції заявив про виробництво мільйона «пташок» наступного року.