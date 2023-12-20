Представители ОСМД имеют право вручать повестки

Во время мобилизации вручения повесток осуществляются представителями органов местной власти. Также это могут быть руководители предприятий, представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью РБК-Украина.

«Меры по оповещению осуществляются представителями органов местной власти. Это могут быть представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин. Это те лица, которые могут вручать повестки военнообязанным для того, чтобы они появились в свой ТЦК и СП для прохождения медицинской комиссии и уточнения своих военно-учетных данных», — сказал он.