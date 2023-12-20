Представники ОСББ мають право вручати повістки

Під час мобілізації вручення повісток здійснюються представниками органів місцевої влади. Також це можуть бути керівники підприємств, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости та представники територіальних громад.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна.

«Заходи щодо оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади. Це можуть бути представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости та представники територіальних громад. Це ті особи, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним для того, щоб вони з'явилися до свого ТЦК та СП для проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних», - сказав він.