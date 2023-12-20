«ДНР» ввела режим ЧС в ряде городов из-за последствий обледенения

Чрезвычайная ситуация объявлена в 10 городах на оккупированной Россией территории Донецкой области из-за ущерба, нанесенного непогодой. Это следует из «указа» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



Отмечается, что режим ЧС введен в Донецке, Макеевке, Горловки, Торезе, Снежном, а также на территории Амвросиевского, Старобешевского, Тельмановского, Волновахского и Шахтерского «муниципальных округов» из-за непогоды, которая возникла в середине декабря.



Предписано привлечь к мероприятиям по ликвидации ЧС силы и средства «территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации». Руководителем ликвидации назначен «первый вице-премьер ДНР» Андрей Чертков. Контроль выполнения мероприятий возложен на «председателя правительства ДНР» Евгения Солнцева.



В последние две недели на Донбассе наблюдались гололед и обледенение. Под тяжестью наледи случались обрывы проводов, падали деревья, повреждая электроопоры и линии электропередачи, а также здания и автомобили. Из-за проблем со светом возникли перебои с отоплением и водой.