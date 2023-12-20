«ДНР» запровадила режим НС у низці міст через наслідки зледеніння

Надзвичайну ситуацію оголошено в 10 містах на окупованій Росією території Донецької області через збитки, завдані негоди. Це випливає із «указу» голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна.



Зазначається, що режим НС запроваджено у Донецьку, Макіївці, Горлівці, Торезі, Сніжному, а також на території Амвросіївського, Старобешівського, Тельманівського, Волноваського та Шахтарського «муніципальних округів» через негоду, яка виникла в середині грудня.



Запропоновано залучити до заходів щодо ліквідації НС сили та засоби «територіальної підсистеми ДНР єдиної державної системи запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації». Керівником ліквідації призначено «першого віце-прем'єра ДНР» Андрія Черткова. Контроль за виконанням заходів покладено на «голову уряду ДНР» Євгена Солнцева.



В останні два тижні на Донбасі спостерігалися ожеледиця та зледеніння. Під вагою льоду траплялися обриви проводів, падали дерева, ушкоджуючи електроопори та лінії електропередачі, а також будівлі та автомобілі. Через проблеми зі світлом виникли перебої з опаленням та водою.