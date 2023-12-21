Согласно расчетам Минобороны Эстонии 50 тысяч убитых и тяжело раненых россиян каждые полгода достаточно, чтобы системно деградировало качество российской армии, сообщает СтратКом ВСУ.



«По данным эстонцев, в условиях системного военного давления и истощения, российская тренировочная система способна качественно готовить около 40 000 военных на полгода», — информирует оборонное ведомство балтийской страны.



Отмечается, что все остальные мобилизованные будут служить разве что «быстрым расходником для закрытия дыр на фронте».



По данным Генштаба, Украина уничтожает в среднем 95 тысяч россиян на полгода. Напомним, потери российских войск на Таврическом направлении за сутки составили 560 человек, также уничтожены 11 единиц военной техники.