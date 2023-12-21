Згідно з розрахунками Міноборони Естонії 50 тисяч убитих і тяжко поранених росіян кожні півроку достатньо, щоб системно деградувала якість російської армії, повідомляє СтратКом ЗСУ.



«За даними естонців, в умовах системного військового тиску та виснаження, російська тренувальна система здатна якісно готувати близько 40 000 військових на півроку», — інформує оборонне відомство балтійської країни.



Зазначається, що решта мобілізованих слугуватиме хіба що «швидким розхідником для закриття дірок на фронті».



За даними Генштабу, Україна знищує в середньому 95 тисяч росіян на півроку — це загиблі та поранені. Нагадаємо, втрати російських військ на Таврійському напрямку за добу склали 560 осіб, також знищено 11 одиниць військової техніки.