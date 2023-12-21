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Оккупанты убили двух женщин в Никополе

21 декабря 2023, 10:14

Оккупанты убили двух женщин в Никополе

Разрушенный россиянами дом в Никополе. Фото: Telegram Разрушенный россиянами дом в Никополе. Фото: Telegram

Утром российская армия попала по Никополю из тяжелой артиллерии, убив двух женщин – 60 и 46 лет. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«Ранен 86-летний мужчина. Его спасатели вытащили из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу», — добавил Евтушенко.

Он также рассказал, что при обстреле были повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки. Задело линию электропередач.

Напомним, днем ранее российские оккупационные войска ночью совершили артиллерийский обстрел Никополя, раненых и погибших нет. 

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