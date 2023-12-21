Окупанти вбили двох жінок у Нікополі

Зруйнований росіянами будинок у Нікополі. Фото: Telegram

Вранці російська армія влучила по Нікополю з важкої артилерії, вбивши двох жінок – 60 і 46 років. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Поранений 86-річний чоловік. Його рятувальники витягли із розбитого будинку. Потерпілого забрали до лікарні», - додав Євтушенко.

Він також розповів, що під час обстрілу було пошкоджено чотири приватні будинки та три господарські будівлі. Зачепило лінію електропередач.



Нагадаємо, днем раніше російські окупаційні війська вночі здійснили артилерійський обстріл Нікополя, поранених та загиблих немає.