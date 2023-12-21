Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти вбили двох жінок у Нікополі

21 грудня 2023, 10:14

Окупанти вбили двох жінок у Нікополі

Зруйнований росіянами будинок у Нікополі. Фото: Telegram Зруйнований росіянами будинок у Нікополі. Фото: Telegram

Вранці російська армія влучила по Нікополю з важкої артилерії, вбивши двох жінок – 60 і 46 років. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Поранений 86-річний чоловік. Його рятувальники витягли із розбитого будинку. Потерпілого забрали до лікарні», - додав Євтушенко.

Він також розповів, що під час обстрілу було пошкоджено чотири приватні будинки та три господарські будівлі. Зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, днем раніше російські окупаційні війська вночі здійснили артилерійський обстріл Нікополя, поранених та загиблих немає.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Нікополь
Інше
обстріли Вбивство

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:35
У РФ померла 12-річна дитина з окупованої Луганщини
11:17
Центр Донецька під обстрілом: піднявся стовп диму в районі бази «Спарти»
08:30
Мешканці окупованого Донецька оголошено підозру у держзраді — прокуратура
08:01
У Вашингтоні припустили, коли РФ піде в наступ
22:41
У Донецьку обстріляли Київський район: є постраждалі
15:55
«ДНР»: в окупованому Донецьку під час скидання боєприпасу з безпілотника постраждав чоловік
13:17
У Луганську відкривають гіпермаркет у приміщенні захопленого Metro
09:20
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 15 — отримали поранення
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 грудня
17:30
Обстріляно Куп'янський район на Харківщині, є поранена — ОВА
17:05
На окупованому Донбасі більше 140 тисяч абонентів без світла
16:25
У РФ підтвердили загибель п'яти співробітників слідкому у Скадовську
16:13
В окупованій Горлівці безпілотник вибухнув на даху супермаркету
14:50
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждали 9 людей, є руйнування
13:59
На окупованих територіях росіяни продовжують викрадати українців
09:58
Дефіцит снарядів Україна покриває за рахунок зростання виробництва дронів-камікадзе — Гаврилюк
23:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 грудня
15:05
Донецьк, Ясинувата та частина Макіївки залишилися без водопостачання
12:21
СБУ викрила навідників ракет на багатоповерхівку у Запоріжжі
11:30
Без світла на окупованому Донбасі залишаються понад 200 тисяч абонентів
усі новини
13:25
Допомога окупантам: підозрюється протоієрей Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ МП
13:10
Окупанти вдарили по Авдіївці з різних видів озброєнь: місцева мешканка отримала поранення
12:35
Аварія у Польщі: автобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблий та поранені
12:25
Умєров призове чоловіків, які виїхали за кордон
12:20
ЗСУ за добу знищили 508 росіян, майже десяток здалися в полон на Таврійському напрямку
11:58
Підрозділ аеророзвідки ГУР отримав високотехнологічний безпілотний комплекс
11:35
Частина західної артилерії в Україні вийшла з ладу — аналітик BILD
11:35
У РФ померла 12-річна дитина з окупованої Луганщини
11:17
Центр Донецька під обстрілом: піднявся стовп диму в районі бази «Спарти»
10:58
В окупованому Маріуполі ЗСУ знищили склади БК та техніку окупантів — Андрющенко
10:40
Російський снаряд пробив дірку у стіні херсонської лікарні
10:14
Окупанти вбили двох жінок у Нікополі
10:14
Окупанти обстріляли понад десяток населених пунктів на Донеччині: є значні пошкодження
09:59
У центрі Дружківки засяяла вогнями новорічна ялинка
09:48
Втрат у 50 тисяч солдат кожні півроку достатньо для деградації армії РФ — оцінки Естонії
09:30
Житель Слов'янська відзначив 100-річчя
09:21
Армія РФ атакувала Київщину безпілотниками: сталася пожежа, пошкоджено автомобілі
08:55
ЗСУ намагаються просунутися на Херсонщині
08:30
Мешканці окупованого Донецька оголошено підозру у держзраді — прокуратура
08:25
Сили оборони збили 34 із 35 «шахедів» окупантів
усі новини
ВІДЕО
Дим у центрі Донецька. Кадр із відео Центр Донецька під обстрілом: піднявся стовп диму в районі бази «Спарти»
21 грудня, 11:17
Російський снаряд пробив дірку у стіні херсонської лікарні Російський снаряд пробив дірку у стіні херсонської лікарні
21 грудня, 10:40
Армія РФ атакувала Київщину безпілотниками: сталася пожежа, пошкоджено автомобілі Армія РФ атакувала Київщину безпілотниками: сталася пожежа, пошкоджено автомобілі
21 грудня, 09:21
Наслідки обстрілу травматології на вулиці Артема у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку обстріляли Київський район: є постраждалі
20 грудня, 22:41
Результат атаки FPV-дрона по танку росіян. Фото: Telegram У Кринках техніку РФ знищують FPV дрони: горять танки, вантажівки та особовий склад окупантів
20 грудня, 17:25
Пресконференція Володимира Зеленського. Фото: Пресслужба президента України Мільйон дронів: основні тези з пресконференції Зеленського
19 грудня, 21:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама