После отдыха в российском лагере заболели десятки детей из оккупированной Луганщины, одна девочка умерла

Детям, которые возвращались из лагеря в Тюменской области, стало плохо 20 декабря — у них поднялась температура. Одна из девочек и вовсе потеряла сознание. Сообщается, что сопровождающие медики пытались оказать ей помощь, но 12-летняя девочка умерла.

По информации издания «Новини Live», группа из 126 детей из так называемой «ЛНР» возвращалась из тюменского лагеря в России.

Всех детей автобусами доставили в Саратовскую инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А (это наиболее распространенный вид гриппа).

Тем временем в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали дети, работают сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры.

Издание Ural Mash пообщалось с матерью умершей 12-летней девочки. Женщина винит в смерти ребенка руководство лагеря «Олимпийская Ребячка». По ее словам, они не реагировали на жалобы девочки на самочувствие.

По словам матери, дочь звонила и говорила, что болеет, а ее подруг гнобят вожатые. Никто не лечил девочку. Только поместили в изолятор, когда заболели остальные дети. Вожатые матери говорили, что с детьми всё хорошо. Перед посадкой в поезд состояние детей было в норме, но на следующий день температура поднялась до 39 градусов. К вечеру девочка потеряла сознание и не очнулась. Матери сообщили об этом по телефону.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию области еще пятерых детей.