Після відпочинку у російському таборі захворіли десятки дітей із окупованої Луганщини, одна дівчинка померла

Дітям, які поверталися з табору в Тюменській області, погано стало 20 грудня — у них піднялася температура. Одна з дівчаток і зовсім знепритомніла. Повідомляється, що супроводжуючі медики намагалися надати їй допомогу, але 12-річна дівчинка померла.

За інформацією видання «Новини Live», група зі 126 дітей із так званої «ЛНР» поверталася з тюменського табору в Росії.

Усіх дітей автобусами доправили до Саратовської інфекційної лікарні. У 46 із них була підвищена температура тіла. За даними Росспоживнагляду, у дітей виявили грип А (це найпоширеніший вид грипу).

Тим часом у таборі «Олімпійська дитина», де відпочивали діти, працюють співробітники Росспоживнагляду та прокуратури.

Видання Ural Mash поспілкувалося з матір'ю 12-річної дівчинки, яка померла. Жінказвинувачує у смерті дитини керівництво табору «Олімпійська Дитина». За її словами, вони не реагували на скарги дівчинки на самопочуття.

За словами матері, дочка дзвонила і говорила, що хворіє, а її подруг пригнічують вожаті. Ніхто не лікував дівчинку. Тільки помістили до ізолятора, коли захворіли решта дітей. Вожаті матері казали, що з дітьми все гаразд. Перед посадкою до поїзда стан дітей був у нормі, але наступного дня температура піднялася до 39 градусів. До вечора дівчинка знепритомніла і не прийшла до тями. Матері повідомили про це телефоном.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію області ще п'ятьох дітей.