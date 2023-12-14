Еще пять украинских детей удалось вернуть с оккупированных территорий Херсонщины — ОВА

В Херсонской области удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию области еще пятерых детей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Еще пять детей возвращены из оккупации. Двое из них имеют семьи, и их удалось вывезти вместе с родителями. Еще трое — дети из категории тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас все они в безопасном месте, им предоставляется необходимая помощь», — говорится в сообщении главы ОВА.

Прокудин поблагодарил всех причастных к делу возвращения детей: организацию Save Ukraine, органы опеки и попечительства, службы по делам детей области.

Ранее сообщалось, что 6 декабря Украина вернула домой еще восьмерых детей.