Армия РФ ударила по Торецку: три человека погибли, еще пятеро получили ранения

Оккупанты атаковали Торецк. Фото: прокуратура

Оккупанты сбросили на Торецк Донецкой области две авиабомбы сегодня, 21 декабря. В результате российской атаки три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



«В 12:00 российская армия нанесла два авиаудара по г. Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, устанавливается», — говорится в сообщении.





Отмечается, что оружие попало по объектам гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли.



Еще пятеро работников двух предприятий, в возрасте от 33 до 54 лет, получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.



Напомним, оккупанты продолжают обстрелы Авдеевки Донецкой области. В результате атаки пострадала местная жительница.