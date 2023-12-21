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Армия РФ ударила по Торецку: три человека погибли, еще пятеро получили ранения

21 декабря 2023, 16:54

Армия РФ ударила по Торецку: три человека погибли, еще пятеро получили ранения

Оккупанты атаковали Торецк. Фото: прокуратура Оккупанты атаковали Торецк. Фото: прокуратура

Оккупанты сбросили на Торецк Донецкой области две авиабомбы сегодня, 21 декабря. В результате российской атаки три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.

«В 12:00 российская армия нанесла два авиаудара по г. Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, устанавливается», — говорится в сообщении.



Отмечается, что оружие попало по объектам гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли.

Еще пятеро работников двух предприятий, в возрасте от 33 до 54 лет, получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

Напомним, оккупанты продолжают обстрелы Авдеевки Донецкой области. В результате атаки пострадала местная жительница. 

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