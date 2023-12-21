Армія РФ вдарила по Торецьку: троє людей загинули, ще п`ятеро отримали поранення

Окупанти атакували Торецьк. Фото: прокуратура

Окупанти скинули на Торецьк Донецької області дві авіабомби сьогодні, 21 грудня. Внаслідок російської атаки троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«О 12:00 російська армія завдала двох авіаударів по м. Торецьку. Тип засобів ураження, який використовували загарбники, встановлюється», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.



Ще п'ятеро працівників двох підприємств, віком від 33 до 54 років, отримали поранення різного ступеня важкості. Їх госпіталізували до лікарні.



Нагадаємо, окупанти продовжують обстріли Авдіївки Донецької області. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка.