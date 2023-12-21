В Финляндии приняли решение об отправке Украине военной помощи на более 100 млн евро

Финляндия предоставит Украине больше военной помощи. Президент Республики Саули Ниинистьо принял решение по этому вопросу сегодня, 21 декабря. Об этом сообщило Минобороны Финляндии.

Это 21-я поставка военной помощи из Финляндии в Украину. В ведомстве отметили, что на замену выделенной помощи Финляндии понадобится около 106 млн евро.

«Финляндия предана поддержке Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость комплектов оборонного оборудования, которые мы поставляем, сейчас составляет 1,6 миллиарда евро», — заявил министр обороны Антти Хакканен.

По оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, дополнительная информация относительно конкретного содержания, способа доставки или графика помощи не будет предоставляться.

Отмечается, что при предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны.

Ранее сообщалось, что вопрос о выделении 50 миллиардов евро на четыре года в рамках помощи Украине будет рассмотрен уже 1 февраля 2024 года. Об этом в своем телеграм-канал написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк. Такая дата была объявлена председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, подтвердила его спикер Екатерина Кесиндж.