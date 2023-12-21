У Фінляндії ухвалили рішення про відправку Україні військової допомоги на понад 100 млн євро

Фінляндія надасть Україні більше військової допомоги. Президент Республіки Саулі Ніїністіо ухвалив рішення з цього питання сьогодні, 21 грудня. Про це повідомило Міноборони Фінляндії.

Це 21-е постачання військової допомоги з Фінляндії до України. У відомстві зазначили, що на заміну виділеної допомоги Фінляндії знадобиться близько 106 млн. євро.

«Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, які ми постачаємо, зараз становить 1,6 мільярда євро», — заявив міністр оборони Антті Хакканен.

З оперативних причин і для того, щоб гарантувати безпечну доставку допомоги, додаткова інформація щодо конкретного змісту, способу доставки або графіка допомоги не надаватиметься.

Зазначається, що при наданні додаткової допомоги було враховано як потреби України, так і ресурсну ситуацію Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що питання виділення 50 мільярдів євро на чотири роки в рамках допомоги Україні буде розглянуте вже 1 лютого 2024 року. Про це у своєму телеграм-каналі написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк. Така дата була оголошена головою Європейської ради Шарлем Мішелем, підтвердила його речник Катерина Кесіндж.