Вопрос о помощи Украине может быть рассмотрен 1 февраля 2024 года

Вопрос о выделении 50 миллиардов евро на 4 года в рамках помощи Украине будет рассмотрен уже 1 февраля 2024 года. Об этом в своем Telegram написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Такая дата была объявлена ​​председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, подтвердила его спикер Екатерина Кесиндж.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S