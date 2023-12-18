Вопрос о помощи Украине может быть рассмотрен 1 февраля 2024 года

Вопрос о выделении 50 миллиардов евро на 4 года в рамках помощи Украине будет рассмотрен уже 1 февраля 2024 года. Об этом в своем Telegram написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Такая дата была объявлена ​​председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, подтвердила его спикер Екатерина Кесиндж.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S — Ecaterina Casinge (@ecasinge) December 18, 2023



Ранее ему пришлось сократить свою поездку в Пекин, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал сорвать саммит лидеров ЕС в конце года.



Сегодня уже появилась информация, что страны-члены Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении пакета финансовой помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.



По мнению нардепа Железняка, с одной стороны Украина будет иметь «отличные шансы», а с другой, он выразил пожелание, чтобы помощь поступила раньше.



«Хотя даже если они [прим. - финанс.] были одобрены на прошлой неделе, первые деньги из этого пакета появятся только весной 2024 года», — констатировал Ярослав Железняк.