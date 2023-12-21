Оккупанты готовятся к фальсификации «выборов» президента РФ на ВОТ — ЦНС

В марте на временно оккупированных территориях Украины состоится имитация выборов российского президента Владимира Путина и сейчас в регионе идет подготовка к этому процессу. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным Центра, оккупанты на фейковых волеизъявлениях и «референдуме» привлекут на участки «волонтеров» из РФ.

«Молодые фанаты режима Владимира Путина будут создавать массовку, работать «наблюдателями" и помогать организовывать вброс бюллетеней», — заявили в ЦНС.

По предварительным данным Центра национального сопротивления, оккупационная администрация составила план количества «волонтеров». Помогать проводить «выборы» будут гастролеры из «Юнармии», «волонтеры-медики» и «движение первых» — все эти организации финансируются Кремлем.

«Заметим, что никаких настоящих выборов на ВОТ не будет и оккупанты это понимают. Именно поэтому они растягивают этот процесс на дни и проводят «голосование по месту жительства». Это все необходимо, чтобы скрыть отсутствие интереса к пропагандистскому шоу со стороны местных жителей», — добавили в центре.

Напомним, что в России выборы президента продлятся три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.