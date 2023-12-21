Окупанти готуються до фальсифікації «виборів» президента РФ на ТОТ — ЦНС

У березні на тимчасово окупованих територіях України відбудеться імітація виборів російського президента Володимира Путіна, і зараз у регіоні триває підготовка до цього процесу. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними Центру, окупанти на фейкових волевиявленнях та «референдумі» залучать на ділянки «волонтерів» із РФ.

«Молоді фанати режиму Володимира Путіна створюватимуть масовку, працюватимуть «спостерігачами» і допомагатимуть організовувати вкидання бюлетенів», — заявили в ЦНС.

За попередніми даними Центру національного спротиву, окупаційна адміністрація склала план кількості «волонтерів». Допомагатимуть проводити «вибори» гастролери з «Юнармії», «волонтери-медики» та «рух перших» — усі ці організації фінансуються Кремлем.

«Зауважимо, що жодних справжніх виборів на СОТ не буде і окупанти це розуміють. Саме тому вони розтягують цей процес на дні та проводять «голосування за місцем проживання». Це все необхідно, щоб сховати відсутність інтересу до пропагандистського шоу з боку місцевих жителів», - додали у центрі.

Нагадаємо, що у Росії вибори президента триватимуть три дні — з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.