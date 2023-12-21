Сбил насмерть человека: в Харькове будут судить полицейского

В Харькове будут судить бывшего полицейского, который в пригороде насмерть сбил 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия 2 августа 2023 года около 19:20 на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария. Внедорожник сбил насмерть 15-летнюю девушку на пешеходном переходе вблизи остановки общественного транспорта "Рай-Оленовка" в Харьковской области.

Согласно данным правоохранителей, за рулем находился полицейский, который управлял служебным автомобилем. По результатам освидетельствования, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

По заключению судебной автотехнической экспертизы, которая длилась около трех месяцев, в указанной дорожно-транспортной ситуации действия водителя автомобиля не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Украины и находились, с технической точки зрения, в причинной связи с возникновением ДТП.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый уволен из правоохранительных органов. Его будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области.