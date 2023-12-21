Збив насмерть людину: у Харкові судитимуть поліцейського

У Харкові судитимуть колишнього поліцейського, який у передмісті на смерть збив 15-річну дівчинку. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 2 серпня 2023 року близько 19:20 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася аварія. Позашляховик збив на смерть 15-річну дівчину на пішохідному переході поблизу зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» на Харківщині.

За даними правоохоронців, за кермом знаходився поліцейський, який керував службовим автомобілем. За результатами огляду водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За висновком судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у зазначеній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам Правил дорожнього руху України та перебували, з технічного погляду, у причинному зв'язку із виникненням ДТП.

У прокуратурі додали, що обвинуваченого звільнено з правоохоронних органів. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.