В Макеевке после обстрела начался сильный пожар

Во временно оккупированной РФ Макеевке начался сильный пожар после обстрела.
Возгорание произошло, вечером 20 декабря.
Горит в районе железнодорожного вокзала. По предварительной информации от местных жителей, попали в газовую трубу.
Глава оккупационной администрации Макеевки Владислав Ключаров подтверждает, что в Кировском районе на садовом обществе зафиксировано факельное горение газопроводной трубы.
По его словам, детали произошедшего выясняются.
Напомним, во временно оккупированном Донецке произошел обстрел в трех районах. В результате чего есть погибший, известно о трех пострадавших, среди них есть ребенок.
Отмечается, что в Куйбышевском районе погиб мужчина 1948 года рождения.