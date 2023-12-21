В Макеевке после обстрела начался сильный пожар

Во временно оккупированной РФ Макеевке начался сильный пожар после обстрела.

Возгорание произошло, вечером 20 декабря.

Горит в районе железнодорожного вокзала. По предварительной информации от местных жителей, попали в газовую трубу.

Глава оккупационной администрации Макеевки Владислав Ключаров подтверждает, что в Кировском районе на садовом обществе зафиксировано факельное горение газопроводной трубы.



По его словам, детали произошедшего выясняются.

Напомним, во временно оккупированном Донецке произошел обстрел в трех районах. В результате чего есть погибший, известно о трех пострадавших, среди них есть ребенок.

Отмечается, что в Куйбышевском районе погиб мужчина 1948 года рождения.