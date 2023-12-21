У Макіївці після обстрілу почалася сильна пожежа

У тимчасово окупованій РФ Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу.
Займання сталося, увечері 20 грудня.
Горить у районі залізничного вокзалу. За попередньою інформацією від місцевих жителів, потрапили до газової труби.
Голова окупаційної адміністрації Макіївки Владислав Ключаров підтверджує, що в Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби. За його словами, деталі події з'ясовуються.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку стався обстріл у трьох районах . Внаслідок чого є загиблий, відомо про трьох постраждалих, серед них є дитина.
Зазначається, що у Куйбишевському районі загинув чоловік 1948 року народження.