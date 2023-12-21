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У Макіївці після обстрілу почалася сильна пожежа

21 грудня 2023, 19:34

У Макіївці після обстрілу почалася сильна пожежа

У тимчасово окупованій РФ Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу.

Займання сталося, увечері 20 грудня.

Горить у районі залізничного вокзалу. За попередньою інформацією від місцевих жителів, потрапили до газової труби.

Голова окупаційної адміністрації Макіївки Владислав Ключаров підтверджує, що в Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби. За його словами, деталі події з'ясовуються.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку стався обстріл у трьох районах . Внаслідок чого є загиблий, відомо про трьох постраждалих, серед них є дитина.

Зазначається, що у Куйбишевському районі загинув чоловік 1948 року народження.

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