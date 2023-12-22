Захват оккупантами Степового отрежет ВСУ от Авдеевки — командир батальона

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На северном фланге Авдеевского направления продолжаются бои вдоль железной дороги. Оккупанты не оставляют надежд захватить Степовое. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко.

Российская армия периодически заходит в Степовое, однако отходит и готовится к следующим наступлениям. По словам военного, армия РФ безуспешно пытается зайти на Авдеевский коксохимический завод.

Если оккупантам это удастся, то они смогут продвигаться дальше пехотой и контролировать все подходы к Авдеевке.

«Коксохим — это «Азовсталь» в меньших масштабах», — сказал Игорь Губаренко.

Он рассказал, что российские военные работают по заводу артиллерией и авиацией. Также оккупанты пытались заехать техникой. Несмотря на это, все их попытки были тщетными.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают атаковать Авдеевку и позиции украинских военных вокруг города. Для этого они используют весь арсенал собственной техники. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.