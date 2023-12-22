Захоплення окупантами Степового відріже ЗСУ від Авдіївки — командир батальйону

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На північному фланзі Авдіївського напрямку точаться бої вздовж залізниці. Окупанти не залишають надій захопити Степове. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів командир 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко.

Російська армія періодично входить у Степове, проте відходить і готується до наступним наступам. За словами військового, армія РФ безуспішно намагається зайти на Авдіївський коксохімічний завод.

Якщо окупантам це вдасться, то вони зможуть просуватися далі піхотою та контролювати всі підходи до Авдіївки.

«Коксохім — це «Азовсталь» у менших масштабах», — сказав Ігор Губаренко.

Він розповів, що російські військові працюють на заводі артилерією та авіацією. Також окупанти намагалися заїхати технікою. Незважаючи на це, всі їхні спроби були марними.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку та позиції українських військових навколо міста. І тому вони використовують весь арсенал власної техніки. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.