Армия РФ 42 раза массированно обстреляли Авдеевскую громаду: два человека пострадали

Российские оккупанты за минувшие сутки, 21 декабря, в очередной раз атаковали Авдеевскую громаду, применив авиабомбовые удары и ствольную артиллерию. В результате обстрелов есть раненые. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.



«Стало больше обстрелов по городу и по позициям. За минувшие сутки по громаде произошло 42 массированных обстрела, где-то 12 авиабомбовых ударов», — подчеркнул он.



По словам Барабаша, двое гражданских пострадали. Мужчина 1995 года рождения получил ранения в результате авиабомбового ранения и женщина 1988 года получила ранения в результате обстрела из ствольной артиллерии.



Что касается эвакуации, то начальник ГВА уточнил, что ситуация с вывозом людей становится все сложнее из-за постоянных обстрелов.



«Все сложнее проводить эвакуацию в световой день, потому стараемся проводить в том числе и ночью. Потому что враг бъет в световой день очень много по дороге. В последнее время очень часто отменяем эвакуацию», — объяснил он.



Кроме того, Барабаш рассказал ситуацию, как мать с сыном решили выехать из города в Покровск, однако через три дня решили вернуться домой.



«Для этого они наняли такси и доехали до блокпоста, а дальше пешком пошли в город. Полиция там уже остановила и по дороге уговорили и не дали им вернуться. Это единичные случаи, когда люди хотят вернуться», — резюмировал он.



Напомним, оккупанты еще с начала октября текущего года активизировали штурмы в районе Авдеевки. Войска РФ пытаются оцепить город и взять его под свой контроль. Однако украинские военные уверено обороняют город.