Армія РФ 42 рази масовано обстріляли Авдіївську громаду: двоє людей постраждали

Російські окупанти за минулу добу, 21 грудня, вкотре атакували Авдіївську громаду, застосувавши авіабомбові удари та ствольну артилерію. В результаті обстрілів є поранені. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.



«Стало більше обстрілів по місту та по позиціях. За минулу добу по громаді відбулося 42 масованих обстріли, десь 12 авіабомбових ударів», — наголосив він.



За словами Барабаша, двоє цивільних постраждали. Чоловік 1995 року народження дістав поранення внаслідок авіабомбового поранення та жінка 1988 року народження отримала поранення внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії.



Щодо евакуації, то начальник МВА уточнив, що ситуація з вивезенням людей стає все складнішою через постійні обстріли.



«Все складніше проводити евакуацію у світловий день, тому намагаємось проводити в тому числі і вночі. Бо ворог гатить у світовий день дуже багато по дорозі. Останнім часом дуже часто скасовуємо евакуацію», — пояснив він.



Крім того, Барабаш розповів ситуацію, як мати з сином вирішили виїхати з міста до Покровська, проте через три дні вирішили повернутися додому.



«Для цього вони найняли таксі та доїхали до блокпоста, а далі пішки пішли до міста. Поліція їх там вже зупинила та по дорозі вмовили й не дали їм повернутися. Це поодинокі випадки, коли люди хочуть повернутися», — резюмував він.



Нагадаємо, окупанти ще з початку жовтня поточного року активізували штурми у районі Авдіївки. Війська РФ намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль. Проте українські військові впевнено боронять місто.