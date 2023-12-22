Трое военных РФ убили и сожгли тело харьковского фермера — СБУ

СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые во время оккупации Харьковской области убили украинского патриота. После расправы захватчики сожгли его расчлененное тело. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил РФ Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове — военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Весной 2022 они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов Харьковской области и проводили там «карательные акции» против местных жителей.

«Во время таких «рейдов» оккупанты массово похищали и убивали людей», — отмечают в СБУ.

По данным следствия, в ходе одного из таких «налетов» на территории Шевченковской громады Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера.

Пытаясь скрыть преступление, оккупант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его.

Также россияне врывались в жилища гражданских и воровали частное имущество, в том числе автомобили, бытовую технику и деньги. В случае сопротивления оккупанты угрожали убийством маленьких детей.

Известно, что таким образом фигуранты отобрали шесть легковых и грузовых автомобилей. По имеющимся данным, награбленное имущество захватчики пытались переправить по месту жительства в РФ.

Всем трем оккупантам заочно объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.

«В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан», — подытожили в ведомстве.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, которые навели ракеты противника на многоквартирный жилой дом в Запорожье 18 октября.