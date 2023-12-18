СБУ разоблачила наводчиков ракет на многоэтажку в Запорожье

Главе шпионской сети объявили подозрение в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, которые навели ракеты противника на многоквартирный жилой дом в Запорожье 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Возглавлял агентурную сеть местный житель, который также является представителем «клуба военной реконструкции». По информации следствия, российская спецслужба завербовала мужчину в середине октября.

Чтобы не быть разоблаченным, предатель общался с ФСБ через анонимный чат в соцсети под псевдонимом «Палестинец». К работе на агрессора он привлек еще четыре человека, среди которых его родственники.

Сообщается, что злоумышленники собирали информацию о дислокации Сил обороны и передавали ФСБ информацию о месторасположении домов и промышленных объектов. Для этого они обходили город, фотографировали и снимали на видео нужные им объекты.

Всю собранную информацию они передавали руководителю сети, который дальше посылал ее российской спецслужбе через «связного» на временно оккупированной территории.

Во время обысков у российских агентов обнаружили оружие, технику с доказательствами преступлений, а также советскую и пророссийскую символику.

Местному жителю, который организовал шпионскую сеть, сообщили подозрение в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сейчас он находится под стражей.

Также продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности других злоумышленников, которые согласились работать на агрессора.

Напомним, в ночь на 18 октября Россия ударила ракетами по многоквартирному жилому дому в Запорожье. В результате обстрела погибли 5 человек. Также 5 человек получили тяжелые ранения.