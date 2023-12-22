Троє військових РФ убили та спалили тіло харківського фермера — СБУ

СБУ ідентифікувала трьох військових РФ, котрі під час окупації Харківської області вбили українського патріота. Після розправи загарбники спалили його розчленоване тіло. Про це повідомила Служба безпеки України.

«Йдеться про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова — військового з 202-го мотострілецького полку країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області та проводили там «каральні акції» проти місцевих жителів.

«Під час таких «рейдів» окупанти масово викрадали та вбивали людей», — зазначають у СБУ.

За даними слідства, під час одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп'янського району Піддубний застрелив із автомата місцевого фермера.

Намагаючись приховати злочин, окупант разом із Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

Також росіяни вривалися у житла цивільних та крали приватне майно, зокрема автомобілі, побутову техніку та гроші. У разі опору окупанти загрожували вбивством маленьких дітей.

Відомо, що у такий спосіб фігуранти відібрали шість легкових та вантажних автомобілів. За наявними даними, награбоване майно загарбники намагалися переправити за місцем проживання до РФ.

Усім трьом окупантам заочно оголосили підозри за порушення законів та звичаїв війни.

«Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисників до відповідальності. Кожен із них буде знайдений і покараний», — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила російських агентів, які навели ракети супротивника на багатоквартирний житловий будинок у Запоріжжі 18 жовтня.