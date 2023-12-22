Партизаны назвали вероятное направление переброски САУ оккупантов из Крыма

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Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок. Координаты: 45.214129, 33.368068.

«Вероятно, техника направляется на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил. Наши агенты по всему Крыму и Херсонской области будут продолжать фиксировать этот эшелон. Вся информация будет передана СОУ. Ожидаем прожарки», — добавляет АТЕШ.

Ранее сообщалось, что движение крымских татар и украинцев АТЕШ на временно оккупированном полуострове обнаружило базу военной техники в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя.