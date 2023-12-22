Партизани назвали ймовірний напрямок перекидання САУ окупантів із Криму

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Партизани зафіксували перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика» на залізниці Євпаторії тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Зазначається, що всього було зафіксовано півтора десятки установок. Координати: 45.214129, 33.368068.

«Мабуть, техніка прямує на лівий берег Херсонської області, де Росія веде активний наступ на позиції українських сил. Наші агенти по всьому Криму та Херсонській області продовжуватимуть фіксувати цей ешелон. Уся інформація буде передана САУ. Чекаємо на прожарювання», — додає АТЕШ.

Раніше повідомлялося, що рух кримських татар та українців АТЕШ на тимчасово окупованому півострові виявив базу військової техніки у гаражному кооперативі на околиці Джанкоя.