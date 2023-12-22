«Брак по расчету»: военнообязанный пытался выехать в Польшу

Задержанная на границе «молодая семья». Фото: ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы задержали супругов из Винницкой области, которые направлялись в Польшу через пункт пропуска «Рава-Руська». Об этом сообщили в государственной пограничной службе Украины.



«20-летний мужчина сопровождал за границу 19-летнюю женщину — инвалида II группы. Во время проверки пограничники установили, что это очередной "брак по расчету"», — заявили в погранслужбе.



Отмечается, что пограничники не в первый раз сталкиваются с аферой с целью вывоза мужчины за границу как человека, который сопровождает супругу с инвалидностью.



Пограничники квалифицируют подобные договоры, как «брак по расчету» и передают невесте «подарок» — подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу.



Напомним, пограничники и полицейские в Одесской области разоблачили «Божественную» схему представителей московкой церкви, которые помогали военнообязанным переправляться заграницу.