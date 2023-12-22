«Шлюб із розрахунку»: військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі

Затримана на кордоні молода сім'я. Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби затримали подружжя з Вінницької області, яке прямувало до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська». Про це повідомили у державній прикордонній службі України.



«20-річний чоловік супроводжував за кордон 19-річну жінку – інваліда ІІ групи. Під час перевірки прикордонники встановили, що це черговий "шлюб із розрахунку"», — заявили у прикордонній службі.



Наголошується, що прикордонники не вперше стикаються з аферою з метою вивезення чоловіка за кордон як людину, яка супроводжує дружину з інвалідністю.



Прикордонники кваліфікують подібні договори, як «шлюб із розрахунку» і передають нареченій «подарунок» — підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.



Нагадаємо, прикордонники та поліцейські на Одещині викрили «Божественну» схему представників московської церкви, які допомагали військовозобов'язаним переправлятися закордон.