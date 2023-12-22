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В Минобороны РФ сообщили, что сбили четыре дрона: детали

22 декабря 2023, 13:48

В Минобороны РФ сообщили, что сбили четыре дрона: детали

Сегодня днем, 22 декабря, в Российской Федерации в очередной раз была атака беспилотников. На этот раз в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Около 13:50 и 14:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО четыре украинских БпЛА перехвачены над территорией Калужской области.

Напомним, на территории логистического центра в Брянской области два БпЛА пытались атаковать резервуары с топливом.

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