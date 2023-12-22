У Міноборони РФ повідомили, що збили чотири дрони: деталі

Сьогодні вдень, 22 грудня, в Російській Федерації вкотре була атака безпілотників. Цього разу у Калузькій області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 13:50 та 14:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО чотири українські БПЛА перехоплені над територією Калузької області.



Нагадаємо, на території логістичного центру у Брянській області два БПЛА намагалися атакувати резервуари з паливом.