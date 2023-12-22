Два БпЛА пытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области

На территории логистического центра в Брянской области два БпЛА пытались атаковать резервуары с топливом. Об этом сообщил российский телеграм-канал SHOT.



Россияне утверждают, что один из беспилотников нёс 22 кг взрывчатки. По данным SHOT, БпЛА был замечен неподалёку от нефтехранилища в Суражском районе накануне в пятом часу утра.



Военные РФ сумели сбить его, обломки разбросало в 300 м от логистического центра. В 500 метрах от них нашли второй дрон, который нёс кумулятивный заряд с 22-килограммовой боевой частью.



В свою очередь минобороны страны-оккупанта подтвердило атаку беспилотников в Брянской области, однако насчитали не два, а четыре БпЛА.



«Около 10 часов [прим. - 9 по Киеву] два украинских БпЛА уничтожены над территорией Брянской области», — отметили оборонное ведомство.



После чего уже в 10.45 еще два украинских БПЛА по мнению россиян были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией все той же Брянской области.



Ранее сегодня «Новости Донбасса» уже писали, что в районе Батайска Ростовской области местные жители зафиксировали полет неопознанного беспилотника.