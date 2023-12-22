Для Путина Украина потеряна навсегда — генсек НАТО

Российский президент Владимир Путин потерял Украину навсегда. РФ уже не достигнет своих целей в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA, которого цитирует DW.

По мнению генсека, целью полномасштабного вторжения РФ в Украину было стремление Путина помешать движению Украины в НАТО и ЕС. Но спустя почти два года войны Украина ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо.

«Путин потерял Украину навсегда», — заявил Столтенберг, добавив, что это большое стратегическое поражение для России.

Он также предупредил, что не нужно рассчитывать на быстрое завершение войны, несмотря на то, что Россия несет потери из-за войны.

«У нас нет никаких признаков того, что Путин изменит свои цели и свою политику. Он и дальше будет пытаться оккупировать больше территории», — подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг воздержался от комментариев по мобилизации в Украине. Он также призвал продолжать помогать Украине.

«Украинцы показали, что они способны защитить себя, дать отпор, особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО», — сказал он.

Генсек НАТО призвал союзников увеличивать помощь Украине за счет изменений в существующих соглашениях с третьими странами.

Напомним, Совет Украина-НАТО впервые с его основания проведут на уровне начальников вооруженных сил. Он пройдет в январе 2024 года в рамках заседания военного комитета Альянса.