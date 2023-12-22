Для Путіна Україну втрачено назавжди — генсек НАТО

Російський президент Володимир Путін втратив Україну назавжди. РФ уже не досягне своєї мети в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DPA, якого цитує DW.

На думку генсека, метою повномасштабного вторгнення РФ в Україну було прагнення Путіна перешкодити руху України до НАТО та ЄС. Але майже через два роки війни Україна ближче до НАТО і ЄС, ніж будь-коли.

«Путін втратив Україну назавжди», — заявив Столтенберг, додавши, що це велика стратегічна поразка для Росії.

Він також попередив, що не потрібно розраховувати на швидке завершення війни, незважаючи на те, що Росія зазнає втрат через війну.

«У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території», — наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг утримався від коментарів щодо мобілізації в Україні. Він також закликав продовжувати допомагати Україні.

«Українці показали, що вони здатні захистити себе, дати відсіч, особливо коли вони отримують зброю від Німеччини та багатьох інших країн НАТО», — сказав він.

Генсек НАТО закликав союзників збільшувати допомогу Україні за рахунок змін у існуючих угодах із третіми країнами.

Нагадаємо, Раду Україна-НАТО вперше з її заснування проведуть на рівні начальників збройних сил. Він відбудеться у січні 2024 року у рамках засідання військового комітету Альянсу.