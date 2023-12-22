В Финляндии предложили выделить Украине 80 млрд евро из Европейского стабилизационного механизма. Об этом сообщил глава центробанка Финляндии Олли Рен, передает Bloomberg.

По словам Рена, Европейский стабилизационный механизм может стать «планом Б» для помощи Киеву.

«У нас нет неотложной потребности в ESM на финансовых рынках, но есть глубокая, экзистенциальная необходимость в отношении Украины. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы», — отметил он.

Глава центробанка Финляндии добавил, что быстрый поиск средств имеет важное значение для сдерживания «угроз и империалистических стремлений Путина».

«Я очень озабочен разобщенностью Европы и вето Венгрии. Нельзя тратить попусту время, поэтому остальные 26 стран-членов ЕС должны быстро собраться и подготовить «план Б» без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем», — заявил Рен.

Механизм расширенного финансирования, созданный в 2012 году, рассматривался как потенциальный инструмент поддержки восстановления Украины в дискуссиях между чиновниками в Брюсселе и Берлине.

Как заявил директор-распорядитель Пьер Грамегна, этот механизм имеет наибольший уплаченный капитал среди всех международных институций — чуть более 80 миллиардов евро, а также дополнительный капитал, который может быть использован, в размере около 620 миллиардов евро.

Глава центробанка Финляндии также отметил, что «реалистичная и надежная долгосрочная стратегия для ЕС» должна включать использование 260 миллиардов евро активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и наличных денег, замороженных ЕС, странами G7 и Австралией. Более двух третей этих средств находятся в ЕС.

Напомним, в Финляндии 21 декабря приняли решение об отправке Украине военной помощи на более 100 млн евро.