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У Фінляндії запропонували виділити Україні 80 млрд євро із Європейського стабілізаційного механізму

22 грудня 2023, 16:30

У Фінляндії запропонували виділити Україні 80 млрд євро із Європейського стабілізаційного механізму

У Фінляндії запропонували виділити Україні 80 млрд євро із Європейського стабілізаційного механізму. Про це повідомив голова центробанку Фінляндії Оллі Рен, пише Bloomberg.

За словами Рена, Європейський стабілізаційний механізм може стати планом Б для допомоги Києву.

«У нас немає невідкладної потреби у ESM на фінансових ринках, але є глибока, екзистенційна необхідність щодо України. Це питання свободи, демократії та захисту Європи», - зазначив він.

Глава центробанку Фінляндії додав, що швидкий пошук коштів має важливе значення для стримування «загроз та імперіалістичних прагнень Путіна».

«Я дуже стурбований роз'єднаністю Європи та вето Угорщини. Не можна марнувати час, тому решта 26 країн-членів ЄС має швидко зібратися і підготувати «план Б» без згоди Угорщини, яка, схоже, йде своїм шляхом», — заявив Рен.

Механізм розширеного фінансування, створений у 2012 році, розглядався як потенційний інструмент підтримки відновлення України у дискусіях між чиновниками у Брюсселі та Берліні.

Як заявив директор-розпорядник П'єр Грамегна, цей механізм має найбільший сплачений капітал серед усіх міжнародних інституцій — трохи більше 80 мільярдів євро, а також додатковий капітал, який можна використати, у розмірі близько 620 мільярдів євро.

Глава центробанку Фінляндії також зазначив, що «реалістична та надійна довгострокова стратегія для ЄС» має включати використання 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії у вигляді цінних паперів та готівки, заморожених ЄС, країнами G7 та Австралією. Понад дві третини цих коштів перебувають у ЄС.

Нагадаємо, у Фінляндії 21 грудня ухвалили рішення про відправку Україні військової допомоги на понад 100 млн євро.

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