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На Донечтине энергетики восстановили свет в 33 населенных пунктах — ДТЭК

22 декабря 2023, 16:50

На Донечтине энергетики восстановили свет в 33 населенных пунктах — ДТЭК

Со светом почти 29 тысяч семей Донецкой области. Фото: ДТЭК Со светом почти 29 тысяч семей Донецкой области. Фото: ДТЭК

В Донецкой области из-за непогоды и обстрелов российских оккупантов проблемы с электроснабжением. По состоянию на 22 декабря энергетики восстановили свет в 33 населенных пунктах. Об этом сообщили в ДТЭК.

«За 21 декабря аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли попасть в ряд повреждений сетей и отремонтировать их. Благодаря этому удалось восстановить свет в 33 населенных пунктах. И вернуть электроснабжение в дома почти 29 тысяч семей, обесточенных как из-за непогоды, так и боевых действий», — говорится в сообщении.

В последние сутки в Донецкой области продолжались восстановления, вызванные аномальной непогодой энергетики не прекращают ремонтировать сети, поврежденные деревьями и льдом.

Кроме того, из-за обстрелов в регионе постоянно повреждаются сети и оборудование.

Напомним, 19 декабря энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 16 населенных пунктах Донецкой области. 

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