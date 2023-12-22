На Донечтине энергетики восстановили свет в 33 населенных пунктах — ДТЭК

Со светом почти 29 тысяч семей Донецкой области. Фото: ДТЭК

В Донецкой области из-за непогоды и обстрелов российских оккупантов проблемы с электроснабжением. По состоянию на 22 декабря энергетики восстановили свет в 33 населенных пунктах. Об этом сообщили в ДТЭК.



«За 21 декабря аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли попасть в ряд повреждений сетей и отремонтировать их. Благодаря этому удалось восстановить свет в 33 населенных пунктах. И вернуть электроснабжение в дома почти 29 тысяч семей, обесточенных как из-за непогоды, так и боевых действий», — говорится в сообщении.



В последние сутки в Донецкой области продолжались восстановления, вызванные аномальной непогодой энергетики не прекращают ремонтировать сети, поврежденные деревьями и льдом.



Кроме того, из-за обстрелов в регионе постоянно повреждаются сети и оборудование.



Напомним, 19 декабря энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 16 населенных пунктах Донецкой области.