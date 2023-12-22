На Донечтині енергетики відновили світло у 33 населених пунктах — ДТЕК

Зі світлом майже 29 тисяч сімей Донецької області. Фото: ДПЕК

У Донецькій області через негоду та обстріл російських окупантів проблеми з електропостачанням. Станом на 22 грудня енергетики відновили світло у 33 населених пунктах. Про це повідомили у ДТЕК.



«За 21 грудня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли потрапити до низки пошкоджень мереж та відремонтувати їх. Завдяки цьому вдалося відновити світло у 33 населених пунктах. Та повернути електропостачання в домівки майже 29 тисяч родин, знеструмлених як через негоду, так і через бойові дії», — йдеться у повідомленні.



В останню добу на Донеччині тривали відновлення, спричинені аномальною негодою енергетики не припиняють ремонтувати мережі, пошкоджені деревами та льодом.



Крім того, через обстріл у регіоні постійно ушкоджуються мережі та обладнання.



Нагадаємо, 19 грудня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 16 населених пунктах Донецької області.