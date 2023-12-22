Военные РФ обстреляли Бахмутский, Краматорский и Покровский районы: ранены 5 человек

Российские военные обстреляли три района в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб, пять — получили ранения. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратури, под обстрелом оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы.

Как сообщили в прокуратуре, уже второй день оккупационные войска продолжают обстреливать город Торецк.

По предворительным данным, в пятнину 22 декабря, в 13:10 армия россиян совершила авиаобстрел жилых кварталов, вероятно, с использованием КАБ-500.

Женщина 54 лет и трое 60-летних горожан, которые находились на улице, получили осколочные ранения. Среди пострадавших – супружеская пара.

Кроме того, захватчики сбросили авиабомбу на с. Катериновка Краматорского района. От попадания средства поражения во дворе частного домовладения погиб мужчина 72 года.

Также оккупанты нанесли, артиллерийские удары по Курахово и селу Антоновцы Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины. Им оказана медицинская помощь.

В часности взрывами повреждены многоквартирные и частные дома, автомобиль и админздание.