Військові РФ обстріляли Бахмутський, Краматорський та Покровський райони: поранено 5 людей

Російські військові обстріляли три райони на Донеччині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п'ять — отримали поранення. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, під обстрілом опинилися Бахмутський, Краматорський та Покровський райони.

Як повідомили у прокуратурі, вже другий день окупаційні війська продовжують обстрілювати місто Торецьк.

За попередніми даними, у пляму 22 грудня о 13:10 армія росіян здійснила авіаобстріл житлових кварталів, ймовірно, з використанням КАБ-500.

Жінка 54 років та троє 60-річних городян, які перебували на вулиці, зазнали осколкових поранень. Серед постраждалих – подружня пара.

Крім того, загарбники скинули авіабомбу на с. Катеринівка Краматорського району. Від влучення засобу поразки у дворі приватного домоволодіння загинув чоловік 72 роки.

Також окупанти завдали артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого отримали поранення 48 та 86-річні чоловіки. Їм надано медичну допомогу.

Зокрема вибухами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобіль та адмінбудівлю.