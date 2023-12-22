Украина вернула тела 66 погибших украинских военных

Украина вернула тела еще 66 погибших воинов. Об этом сообщает Минреинтеграции.

«Передача тел состоялась усилиями Координационного штаба по обращению с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, МВД, ВСУ, ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, Государственной пограничной службы. А также при взаимодействии с другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины и при содействии Международного Комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.